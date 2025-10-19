×
Marco Asensio, Kadıköy'de hesabı açtı: Fenerbahçe'ye bir ilki yaşattı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Marco Asensio, Kadıköy'de ilk kez gol sevinci yaşadı. Sarı - lacivertliler ise bu golle birlikte bu sezon bir ilki başardı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. 

Kadıköy'de oynanan mücadeleyi sarı - lacivertliler, Talisca ve Marco Asensio'nun golleriyle 2-1 kazandı. Konuk ekibini ise tek sayısı Serginho'dan geldi. 

PENALTI VAR'DAN GELDİ

21. dakikada Dorgeles Nene, ceza sahasında üst üste yaptığı çalımlar sonrası yerde kalırken hakem Ali Şansalan devam kararı verdi. Sarı-lacivertli oyuncular penaltı sebebiyle itirazda bulunurken, Video Yardımcı Hakem Erkan Engin'in penaltı inceleme önerisi sonrası Şansalan kenara geldi. Pozisyonun tekrarını izleyen Şansalan, sahaya dönerek penaltı noktasını gösterdi.

Bu karar sonrası beyaz noktada topun başına geçen Talisca, 23. dakikada penaltıdan skoru 1-0'a getirdi.

31 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 3. kez gol sevinci yaşadı. Talisca'nın UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde de 1 golü bulunuyor.

Talisca, kırmızı-siyahlılar karşısında 64. dakikada yerini Youssef En-Nesyri'ye bıraktı.

ASENSIO'DAN KADIKÖY'DE SİFTAH

İspanyol futbolcu Marco Asensio da 1 gole imza attı. 29 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 41. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan pasında kale önünde yaptığı vuruşla takımının 2. golünü kaydetti.

Kanarya'nın yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Asensio, bu sezon ligde 5. maçına çıktı.

İspanyol futbolcu böylece Kasımpaşa'dan sonra Fatih Karagümrük filelerini de havalandırdı.

Marco Asensio, Fatih Karagümrük karşısında 90 dakika sahada kaldı.

BU SEZON BİR İLK

Karagümrük karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez ilk 45 dakikada 2 gol birden buldu. Tedesco'nun öğrencileri, bu sezon Kocaeli ve Trabzonspor'a 1 gol atarken, Antalya ve Alanya karşısında gol sevinci yaşayamamıştı. 

Sarı - lacivertliler söz konusu karşılaşmalardan 10 puan toplamıştı.

KARAGÜMRÜK KARŞISINDA ÜST ÜSTE 5 GALİBİYET

İstanbul temsilcisine karşı son 15 lig maçını kaybetmeyen sarı-lacivertliler, son maçlarda ise seri yakaladı. Kanarya, ligde rakibiyle oynadığı son 5 mücadelede hanesine 3'er puan yazdırdı.

Fenerbahçe, söz konusu 5 karşılaşmada 13 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü.

Karagümrük, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 65 yıl önce 12 Kasım 1959'da 2-0'lık skorla aldı.

LİGDEKİ 5. GALİBİYET

Bu sezon dış sahada oynadığı 4 maçın 3'ünde puan kaybeden Fenerbahçe, sahasında ise başarılı bir grafik sergiledi. Evinde Kocaelispor, Trabzonspor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük'ü mağlup eden sarı-lacivertliler Alanyaspor ile de berabere kaldı.

Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti. Ligde üst üste 6. yenilgisini alan Fatih Karagümrük ise 3 puanda kaldı.

Fenerbahçe, 23 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Stuttgart ile karşılaşacak.

