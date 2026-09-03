×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Marco Asensio iddialara bizzat yanıt verdi: 'Çok yakında dönüyorum'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Asensio#İspanyol
Marco Asensio iddialara bizzat yanıt verdi: Çok yakında dönüyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 21:53

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, sakatlığı hakkında konuştu ve ameliyat olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio, ameliyat olmak istediği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

İspanyol yıldızın açıklamalarının yer aldığı video, kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İşte Marco Asensio'nun sözleri;

Tüm Fenerbahçe taraftarlarına merhaba. Ameliyat olmam gerektiği yönündeki son haberleri yalanlamak için buradayım. Bildiğiniz gibi normalde bu tür sahte haberlere pek cevap vermem. Ancak söz konusu olan sağlığım ve tüm Fenerbahçe taraftarlarının heyecanı olunca, bu konuda açıklama yapmam gerektiğini düşünüyorum.

Gözden Kaçmasınİsmail Kartal, ezeli rakiplerine geçit vermiyorİsmail Kartal, ezeli rakiplerine geçit vermiyorHaberi görüntüle

ÇOK YAKINDA DÖNECEĞİM

Dolayısıyla çıkan haberleri kesinlikle yalanlıyorum. Yavaş yavaş saha çalışmalarına başladım. Çok yakında takımla birlikte olacağım. Uzun zamandır buradayım. Takımın istikrarını bozmak isteyenler olduğunu anlayabiliyorum. Bizim için çok önemli bir derbiye iki gün kalmışken, her şey yolunda; çok yakında takıma döneceğimi belirtmek istiyorum.

Haberin Devamı

Marco Asensio iddialara bizzat yanıt verdi: Çok yakında dönüyorum

DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Sezona çok iyi başladık. Fenerbahçe, 18 yılın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde. Çok olumlu bir ivme yakaladık. Bu yüzden hep birlikte cumartesi günkü Beşiktaş maçına odaklanmalıyız. Umarım stat her zamanki gibi tıklım tıklım olur; takımımızı sonuna kadar desteklersiniz ve bu maçı kazanırız. Sonuna kadar. Her zamanki desteğiniz için teşekkürler.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Asensio#İspanyol

BAKMADAN GEÇME!