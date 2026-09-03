Marco Asensio iddialara bizzat yanıt verdi: 'Çok yakında dönüyorum'

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio, ameliyat olmak istediği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

İspanyol yıldızın açıklamalarının yer aldığı video, kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İşte Marco Asensio'nun sözleri;

Tüm Fenerbahçe taraftarlarına merhaba. Ameliyat olmam gerektiği yönündeki son haberleri yalanlamak için buradayım. Bildiğiniz gibi normalde bu tür sahte haberlere pek cevap vermem. Ancak söz konusu olan sağlığım ve tüm Fenerbahçe taraftarlarının heyecanı olunca, bu konuda açıklama yapmam gerektiğini düşünüyorum.

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ÇOK YAKINDA DÖNECEĞİM

Dolayısıyla çıkan haberleri kesinlikle yalanlıyorum. Yavaş yavaş saha çalışmalarına başladım. Çok yakında takımla birlikte olacağım. Uzun zamandır buradayım. Takımın istikrarını bozmak isteyenler olduğunu anlayabiliyorum. Bizim için çok önemli bir derbiye iki gün kalmışken, her şey yolunda; çok yakında takıma döneceğimi belirtmek istiyorum.

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DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Sezona çok iyi başladık. Fenerbahçe, 18 yılın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde. Çok olumlu bir ivme yakaladık. Bu yüzden hep birlikte cumartesi günkü Beşiktaş maçına odaklanmalıyız. Umarım stat her zamanki gibi tıklım tıklım olur; takımımızı sonuna kadar desteklersiniz ve bu maçı kazanırız. Sonuna kadar. Her zamanki desteğiniz için teşekkürler.