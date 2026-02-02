Marco Asensio: 'En önemli golüm, son attığım goldür!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Marco Asensio, Nelson Semedo ve Dorgeles Nene, galibiyetin ardından konuştu.

SEMEDO: TARAFTARIMIZ HER ZAMAN BİZİMLE

"Harika bir galibiyet elde ettiğimizi söylemek istiyorum. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. İyi bir takım ve iyi hazırlanmış bir takıma karşı oynadık. Taraftarları da bana göre iyi bir destek verdi, bizim taraftarımız da müthiş destek gösterdi bugün. Her zaman bizimleler. Onlara teşekkür ederim. Zor olacağını biliyorduk ama mental ve fiziksel olarak hazırdık. Herkes katkı sağladı. Sonuçtan dolayı çok mutluyum, mutluyuz. Daha iyisi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

NENE: BÜTÜN NOKTALAR, DETAYLAR ÖNEMLİ

"Zor geçeceğini biliyorduk ve kolay olmayacağının farkındaydık. Takım olarak iyi oynadık. Çok önemli bir galibiyet aldık. 3 maçtır galibiyet alamıyorduk ve bu anlamda da çok önemli bir galibiyet oldu. Taraftarlarımız için de bir parantez açmam gerekiyor. Her zaman arkamızdalar ve bize destek oluyorlar. 3 puan için mutluyuz ama çalışmalarımıza devam edeceğiz.



Bütün noktalar, detaylar önemli bu konuyla ilgili olarak. Bazı durumlarda yerden, bazı durumlarda havadan orta yapmanız gerekiyor, bu pozisyonla ilgili. Gol atabilmek için hangisi uygunsa o andaki şarta göre değerlendirmek gerekiyor."

ASENSIO: EN ÖNEMLİ GOLÜM SON ATTIĞIM GOLDÜR

"Bana göre de Rize'deki golden gol daha güzeldi buradaki. Benim için en önemli golüm, son attığım goldür. Zor bir stadyumda oynadık, iyi bir takıma karşı oynadık. İyi bir 3 puan aldık ve savaşmaya devam edeceğiz.

Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmenin çok önemli olduğunu biliyorduk. Bunu da başardık. Takım olarak iyi mücadele ettik. 3 puan için mutluyuz. Sene sonundaki hedefimiz için savaşmaya devam edeceğiz."