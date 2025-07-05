Marco Asensio adım adım Fenerbahçe'ye doğru! Başkanlar transfere son noktayı koyacak

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PSG, Fenerbahçe'nin Asensio için yaptığı ilk kiralama teklifini geri çevirmiş, taraflar 15 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden el sıkışmıştı.

İspanyol hücum oyuncusuyla yapılan görüşmelerde de sona gelindi. Ancak Başkan Ali Koç, bu transferi kiralama yöntemiyle bitirmek için yeniden harekete geçti. Duran için bu sezon 20 milyon euroya yakın ödeme yapacak olan Sarı-lacivertliler, Guessand için de Nice'e 25 milyon Euro önerdi.

BİZZAT DEVREYE GİRECEK

Stoper, sol bek, orta saha ve kanat transferi de yapacak. Ali Koç bu nedenle Asensio’yu kiralayıp, diğer isimlere daha fazla bütçe ayırmak istiyor. Başkan, bunun için bizzat devreye girecek. Ali Koç, yakın arkadaşı olan PSG’nin sahibi Nasser Al-Khelaifi ile özel bir görüşme yapmaya hazırlanıyor. Bu görüşmede, İspanyol yıldızın 15 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanma seçeneği masaya yatırılacak.

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KİRALIK OLMAZSA BONSERVİSİ ALINACAK

Koç, devre arasında Milan Skriniar için de bizzat harekete geçmiş ve Al-Khelaifi ile dostluğu sayesinde Slovak yıldızı adeta Galatasaray’ın elinden kapmıştı. Ali Koç, Asensio konusunda da umutlu. Ancak Fenerbahçe’nin kiralama planı suya düşerse, Mourinho’nun çok istediği Marco Asensio bonservisiyle kadroya katılacak.