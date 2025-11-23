Marco Asensio açıkladı: Devre arasında ne konuşuldu?

Haberin Devamı

Süper Lig'in 13. haftasında Rizespor'u deplasmanda 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Marco Asensio, Archie Brown ve Dorgeles Nene, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

BROWN: ORTAYA KARAKTER KOYDUK

"Takım performansıyla ilgili olarak çok iyiydik. Karakter koyduk ortaya. Zirve yarışında bugünkü galibiyet çok değerliydi. Sol bölgede kendimi konforlu hissediyorum. Başta farklı başlamıştık. Sonrasında değişiklik oldu. Neredeyse ihtiyaç duyulursa ben hazırım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."

NENE: KOLLEKTİF ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

"2-0'dan sonra kafalarımızı kaldırmamız gerektiğini düşünüyordum. Oyunumuzu devam ettirmemiz gerekiyordu güçlü şekilde. İlk yarı çok iyi işler çıkarmadık. İyi ve kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Devre arasında çok konuştuk, ikinci yarı farklı bir yüz ile gücümüzü gösterdik. Bu takım açısından çok önemliydi.

Haberin Devamı

Çok mutluyum. Takımıma yardımcı olduğum için mutluyum. Kollektif çalışmanın ürünü, beraber yapıyoruz her şeyi. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor."

ASENSIO: BİRLİK OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK

"Çok erken 2 gol yedik. Devre arasında inancımızı artırmamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarı sahadaki dizilişimizi değiştirdik. Bunu da en iyi şekilde gösterdik saha içinde. Ne kadar birlik olduğumuzu da gösterdik. Sonuna kadar inandığımızı gösterdik. Takım her geçen gün üstüne koyarak devam ediyor. Sahaya karakter koyduk. Güzel bir geri dönüş yaptık.

İlk gol aslında, sonuna kadar inanmanın bir ürünüydü. İlk golü bulunca her şeyin değişeceğini düşünüyorduk. İkinci gole benzer bir gol nasıl oldu en son ama iki gol de inancın ürünü!"