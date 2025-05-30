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Marcin Bulka, Galatasaray'ın teklifini reddetti!

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#Transfer#Galatasaray#Marcin Bulka
Marcin Bulka, Galatasarayın teklifini reddetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 10:51

Fernando Muslera'yla yollarını ayıran Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri olan Polonyalı kaleci Marcin Bulka, sarı-kırmızılı takımın teklifine olumsuz yanıt verdi.

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Galatasaray kalesinde 14 yıllık Muslera dönemi sona erdi.

Uruguaylı kaleci, önceki gün düzenlediği basın toplantısında bugün oynanacak Başakşehir maçında sarı-kırmızılı takımın kalesini son kez koruyacağını ve ardından Galatasaray'dan ayrılacağını açıkladı.

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Yeni sezon için kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden bir tanesi de Fransa'da OGC Nice forması giyen Polonyalı file bekçisi Marcin Bulka olmuştu.

GALATASARAY'I REDDETTİ!

İngiliz gazeteci Ben Jacobs'ın haberine göre; Galatasaray bu hafta başında Marcin Bulka'ya teklifte bulundu ancak Polonyalı eldiven sarı-kırmızılıların bu teklifini reddetti.

Marcin Bulka, Galatasarayın teklifini reddetti

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BEŞ BÜYÜK LİGDEN BİRİNDE OYNAMAYI HEDEFLİYOR

Beş büyük ligden birinde forma giymeyi hedefleyen Bulka ile İtalya'dan Milan ve İngiltere'den Aston Villa'nın ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Öte yandan OGC Nice kulübünün, 1 yıl sözleşmesi kalan ve kontratını uzatmak istemeyen 25 yaşındaki Polonyalı kaleci için 12 ila 15 milyon Euro aralığında bir bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Nice formasıyla 40 maça çıkan Bulka, 8 maçta kalesini gole kapatırken, 55 gol yedi.

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#Transfer#Galatasaray#Marcin Bulka

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