Marcelo'dan Jose Mourinho itirafı! 'Savunma yapmayı öğreteceğini söyledi'

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Brezilya Milli Takımı başta olmak üzere uzun yıllar Real Madrid ile başarıdan başarıya koşan Marcelo, kısa süre önce kramponlarını asma kararı almıştı.

Brezilyalı yıldız, futbolu bırakmasının ardından geçmişte Mourinho ile olan bir diyaloğunu basınla paylaştı.





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