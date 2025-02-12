Marcelo'dan Jose Mourinho itirafı! 'Savunma yapmayı öğreteceğini söyledi'

Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 13:45
Tarihin en iyi sol bek oyuncuları arasında yer alan ve geçtiğimiz günlerde futbolu bırakan Marcelo, Fenerbahçe Teknik Direktörü ve eski hocası Jose Mourinho hakkında konuştu.
Brezilya Milli Takımı başta olmak üzere uzun yıllar Real Madrid ile başarıdan başarıya koşan Marcelo, kısa süre önce kramponlarını asma kararı almıştı.
Brezilyalı yıldız, futbolu bırakmasının ardından geçmişte Mourinho ile olan bir diyaloğunu basınla paylaştı."BANA, 'SANA SAVUNMA YAPMAYI ÖĞRETECEĞİM' DEDİ"Marcelo
, Mourinho'ya dair yaptığı açıklamada, "Mourinho daha agresif olmama yardımcı oldu. Topun her zaman ayaklarımda olmasını sevdim ancak Mourinho, bana önce topu geri kazanmayı öğrenmem gerektiğini söyledi. Bana antrenmanda çok şey öğretti. Bir keresinde, bana nasıl savunma yapacağımı bilmediğimi ve bunu öğreteceğini söyledi. Bir kaç kez beni kızdırdı ancak sonrasında her şey çok yolunda ve iyi gitti."
ifadesini kullandı.