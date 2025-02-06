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Marcelo, yeşil sahalara veda etti

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#Real Madrid#Marcelo#Brezilya
Marcelo, yeşil sahalara veda etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 16:22

Kariyerinde uzun yıllar Real Madrid forması giyen Brezilyalı sol bek Marcelo, 36 yaşında futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

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İspanyol ekibi Real Madrid'in unutulmaz futbolcularından Brezilyalı sol bek Marcelo, yeşil sahalara veda etti. Son olarak Brezilya'da Fluminense forması giyen Marcelo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 36 yaşında futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

15.5 SENE REAL MADRİD FORMASI GİYDİ

Futbola Fluminense altyapısında başlayan Marcelo, 2006-2007 sezonunun ara transfer döneminde Real Madrid'e transfer olmuştu. Kariyerinde 15.5 sezon İspanyol ekibinde top koşturan Brezilyalı oyuncu, 2022-2023 sezonunun başında Yunan takımı Olympiakos'un yolunu tutmuştu. Yunanistan'ta yarım sezon geçdikten sonra Şubat 2023'te Fluminense'ye geri dönen Marcelo, 3 Kasım 2024'te takımdan ayrılmıştı.

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REAL MADRID İLE 25 KUPA KAZANDI

Kariyeri boyunca Real Madrid'de 546, Fluminense'de 107, Olympiakos'ta ise 10 maça çıkan Marcelo, 52 gol ve 106 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı futbolcu, Real Madrid kariyerinde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İspanya La Liga, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 2 İspanya Kupası ve 5 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken, Fluminense ile de 1 Libertadores ve 1 Sudamericana kupası kazandı.

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Tecrübeli isim, Brezilya Milli Takımı ile de 58 müsabakada 6 gol kaydetti.

Marcelo, yeşil sahalara veda etti

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#Real Madrid#Marcelo#Brezilya

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