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GeriFutbol Marcelo Saracchi'nin çocuğu ile keyifli anları
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Haber Giriş: 01.06.2020 - 17:48,Son Güncelleme:

Marcelo Saracchi'nin çocuğu ile keyifli anları

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Marcelo Saracchi'nin çocuğu ile keyifli anları
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Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, çocuğu ile birlikte salıncakta sallandığı görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Galatasaray'ın devre arasında RB Leipzig takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu Marcelo Saracchi, çocuğu ile birlikte eğlendiği anları paylaştı.

Boş zamanlarında ailesiyle vakit geçiren Saracchi, çocuğuyla salıncakta birlikte sallandığı görüntüleri sosyal medya hesabına koydu.

Marcelo Saracchinin çocuğu ile keyifli anları

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