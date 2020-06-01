İHA
Son Güncelleme:
Marcelo Saracchi'nin çocuğu ile keyifli anları
Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, çocuğu ile birlikte salıncakta sallandığı görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
Galatasaray'ın devre arasında RB Leipzig takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu Marcelo Saracchi, çocuğu ile birlikte eğlendiği anları paylaştı.
Boş zamanlarında ailesiyle vakit geçiren Saracchi, çocuğuyla salıncakta birlikte sallandığı görüntüleri sosyal medya hesabına koydu.
Süper Sayısal Oyunlar Artık Misli.com'da! Vakit kaybetme, hemen oyna...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle