Marcelo Saracchi, Galatasaray'ın hedefini açıkladı: ''UEFA Avrupa Ligi...''
Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta sarı kırmızılı takım ile ilk golünü atan Marcelo Saracchi, maç sonu açıklamalarda bulundu.
Göztepe maçında ceza sahası dışından attığı şık golle Galatasaray kariyerindeki ilk golünü atan Saracchi, karşılaşmanın ardından şöyle konuştu;
''Bugün kazanmamız çok önemliydi. Bayadır kazanamıyorduk. Hedefimiz olan Avrupa Ligi için önemli bir galibiyetti. Galatasaray'da ilk golümü attım, bu da beni inanılmaz mutlu etti. Golden çok 3 puanı almamız önemliydi.
''SENEYE DAHA İYİ OLACAĞIM''
Her geçen gün daha iyi adapte olduğumu düşünüyorum. Seneye daha da iyi olacağım. Umarım seneye Avrupa Ligi'nde mücadele ederiz.''
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