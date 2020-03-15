Marcelo Saracchi: "Bu bize yapılan saygısızlık"

Süper Lig'de Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Marcelo Saracchi maç sonunda konuştu.

Marcelo Saracchi, ""Bugün hem bize hem de taraftarımıza yapılan bir saygısızlık var! Bu durum rakip futbolcular için de geçerli. Ortada çok ciddi bir sağlık sorunu var ve Avrupa'da futbol durmuş durumda. Türkiye'de futbol oynanıyor ve böyle bir sağlık sorunu varken bu oyunun aktörlerine yapılan bir saygısızlık" dedi.





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!