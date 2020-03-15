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Futbol
Haber Giriş: 15.03.2020 - 21:51,Son Güncelleme:/

Marcelo Saracchi: "Bu bize yapılan saygısızlık"

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Marcelo Saracchi: "Bu bize yapılan saygısızlık"
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Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Marcelo Saracchi maç sonunda konuştu.

Marcelo Saracchi, ""Bugün hem bize hem de taraftarımıza yapılan bir saygısızlık var! Bu durum rakip futbolcular için de geçerli. Ortada çok ciddi bir sağlık sorunu var ve Avrupa'da futbol durmuş durumda. Türkiye'de futbol oynanıyor ve böyle bir sağlık sorunu varken bu oyunun aktörlerine yapılan bir saygısızlık" dedi.

Marcelo Saracchi: Bu bize yapılan saygısızlık

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