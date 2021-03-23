Marcelo Bielsa kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Sosyal medyada gündem oldu

Marcelo Bielsa, 21 Temmuz 1955 tarihinde dünyaya geldi. Arjantin'in Newell's Old Boys takımında oyunculuk kariyerine merhaba diyen Bielsa, 1980 yılında futbolu bırakıp aynı kulüpte yardımcı antrenör olarak görev almaya başladı. Kısa bir süre gözlemcilik de yapan Bielsa,ilk teknik direktörlük macerasına ise yine Newell's Old Boys çatısı altında merhaba dedi.

Meksika'da Atlas, Amerika takımlarını çalıştırdıktan sonra Arjantin'e dönerek Club Atlético Vélez Sarsfield'in başına geçen Bielsa, kısa bir süre İspanyol kulübü Espanyol'u çalıştırmış, ardından ise Arjantin ve Şili Milli Takımları ile boy göstermiştir.

Bielsa'nın milli takım tecrübesinin ardından yönettiği takımlar sırasıyla Athletic Bilbao, Marsilya, Lazio, Lille ve son olarak Leeds United olmuştur.

Bielsa'nın Leeds United ile sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.