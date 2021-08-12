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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.08.2021 - 19:57 | Son Güncelleme:

Marcelo Bielsa imzayı attı! 1 yıllık...

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Marcelo Bielsa imzayı attı! 1 yıllık...

Leeds United, Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa'nın sözleşmesini bir yıl uzattı.

2018 yılında Leeds United'ın başına geçen ve takımı 16 yıl sonra Premier Lig'e taşıyan 66 yaşındaki Bielsa, sezonun başlamasına günler kala yeni sözleşme imzaladı.

Bielsa yönetimindeki Leeds United, geçen sezonu 59 puanla 9. sırada tamamlamıştı.

Leeds ekibi, ligin ilk haftasında cumartesi günü deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak.

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