×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriVoleybol Haberleri

Marcello Abbondanza: 'Harikaydı, pes etmedik!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Medicana#Marcello Abbondanza#Arina Fedorovtseva
Marcello Abbondanza: Harikaydı, pes etmedik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 00:05

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Medicana'nın başantrenörü Marcello Abbondanza ile Rus smaçörü Arina Fedorovtseva şampiyonluğun ardından konuştu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Medicana'nın başantrenörü Marcello Abbondanza ile Rus smaçörü Arina Fedorovtseva, Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası zaferinin ardından açıklamalarda bulundu. 

Abbondanza, VakıfBank'ı 3-2 yendikleri maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Maç harikaydı çünkü pes etmedik. 2-0 geriye düştük. Neleri daha iyi yapabileceğimizi anladık ve maça tutunduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten muhteşemlerdi, maçı çevirdiler." ifadelerini kullandı.

Seyirci desteğinin harika olduğunu aktaran Abbondanza, "Gelin ve bize destek olun. Size çok ihtiyacımız var." dedi.

Fenerbahçe Medica'nın Rus smaçörü​​​​​​​ Arina Fedorovtseva ise Ankara Spor Salonu'ndaki atmosferi özlediğini dile getirerek, "Burası tam anlamıyla Fenerbahçe'nin gerçek ruhunu hissettiriyor. Ankara Spor Salonu'nu çok seviyorum, en sevdiğim spor salonu. İlk geldiğimde bile, antrenman ya da idman fark etmeksizin, hep gülümseyerek giriyorum. Buradaki muhteşem atmosferi çok seviyorum. Takımımı ve takım arkadaşlarımı desteklemekten, başından sonuna kadar beraber olmaktan keyif alıyorum. Bu yüzden çok gururluyum, çok mutlu hissediyorum." diye konuştu.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Medicana#Marcello Abbondanza#Arina Fedorovtseva

BAKMADAN GEÇME!