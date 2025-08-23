×
Marcel Licka yenilgi sonrası konuştu: 'Tek kelimeyle felaketti'

#Fatih Karagümrük#Licka#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2025 00:26

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, Göztepe'ye 2-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ağırladığı Göztepe'ye 2-0 mağlup olan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Marcel Licka, çok kötü bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi.

Çek teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Oyun nedeniyle tek sorumlu benim. Bu benim hatamdı. Geceyi özetlemek gerekirse tek kelimeyle felaketti." ifadelerini kullandı.

İç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamalarıyla ilgili bir soru üzerine Licka, "Daha küçük bir statta oynamayı tercih ederim. Ateşli bir atmosfer yaratabiliriz. Zemin güzel, aslında oyuncuların tadını çıkarabileceği bir zemin. Ancak sahada tek bir takım vardı ve Göztepe sonucu hak etti." şeklinde görüş belirtti.

