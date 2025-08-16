×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Marcel Licka: 'Gol atamazsanız, Galatasaray sizi öldürür!'

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Karagümrük#Marcel Licka#Galatasaray
Marcel Licka: Gol atamazsanız, Galatasaray sizi öldürür
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 01:04

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, 3-0 yenildikleri Galatasaray maçının ardından, "İkinci yarının başlarından 1-1 yapabilirdik ama yüzde 100’lük bir şansı atamadık. Bu maçlarda golü atmanız lazım yoksa Galatasaray sizi öldürür" dedi.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, açıklamalarda bulundu.

Gözden KaçmasınOkan Buruktan transfer açıklaması: Bütçeye göre karar alacağızOkan Buruk'tan transfer açıklaması: 'Bütçeye göre karar alacağız!'Haberi görüntüle

Licka, "Çok süper bir atmosferde oynadık. Ateşli bir taraftar karşısında oynadık ama maalesef kaybettik. Açıkçası iyi başladık. Oyuncularımız çok cesurdu. Maçın başında Ahmet Sivri’nin pozisyonunu Günay iyi çıkardı. Doh’un bir hatasıyla gol yedik. Bu hatalardan ders çıkarmamız lazım ve Süper Lig’e biraz daha ayak uydurmamız lazım. Galatasaray da bugün gerçekten çok iyiydi. Çok koştuk ve savaştık, ikinci yarının başlarından 1-1 yapabilirdik ama yüzde 100’lük bir şansı atamadık. Bu maçlarda golü atmanız lazım yoksa Galatasaray sizi öldürür" diye konuştu.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Karagümrük#Marcel Licka#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!