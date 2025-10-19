Marcel Licka: 'Fenerbahçe karşısında çok cesurduk!'

×
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2025 22:49

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından konuştu.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Marcel Licka, maçın ardından yenilgiyi değerlendirdi. 

İşte Licka'nın açıklamaları;

"Takımımla gurur duyuyorum. Çok cesurlardı. Bireysel ve birlikte kaliteli bir takıma karşı oynadık. Oyuncularım fizik kalite açısından çok iyiydi, çok koştu, çok bastılar. Serginho ile golü bulduk. Çok cesurduk. Çok çalıştılar. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Böyle çalışmaya devam etmeliyiz."

