Marcel Licka: 'Fenerbahçe karşısında çok cesurduk!'

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Marcel Licka, maçın ardından yenilgiyi değerlendirdi.

İşte Licka'nın açıklamaları;

"Takımımla gurur duyuyorum. Çok cesurlardı. Bireysel ve birlikte kaliteli bir takıma karşı oynadık. Oyuncularım fizik kalite açısından çok iyiydi, çok koştu, çok bastılar. Serginho ile golü bulduk. Çok cesurduk. Çok çalıştılar. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Böyle çalışmaya devam etmeliyiz."