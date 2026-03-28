Marcao'dan Galatasaray itirafı: 'Futbolu burada bırakabilirim!'

Bir dönem Galatasaray forması giyen Sevilla'lı Marcao, sarı-kırmızılı camiaya dair açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKABİLİRİM"

Galatasaray'da futbolu bırakabileceğini dile getiren Marcao, "İlk seçeneğim, futbolu Brezilya'da bırakmak. Eğer olmazsa, dışarıda bırakırsam; futbolu Galatasaray'da bırakabilirim belki. Tabii onlar da isterse." dedi.

"GALATASARAY'DAN TEKLİF ALDIĞIMDA..."

Galatasaray'a transfer sürecine dair yaşananları anlatan Brezilyalı savunmacı, "Galatasaray, her şeyin başladığı yer. Hayatımda her şeyin değişmeye başladığı yer. Bir anda oldu, hiç beklenmedik bir anda. Menajerim haberi söylediğinde diz çöküp 'Tanrı'ya şükürler olsun' dedim. İstanbul'a vardık, uçaktan indim, hemen iki polis karşımdaydı. Taraftarlar boynuma Galatasaray atkısı taktı. Bu hissi tarif edemem, gerçekten imkansız. Sonra aslan dövmesi bile yaptırdım. Hayatım Galatasaray'da iyi yönde değişti." şeklinde konuştu.

