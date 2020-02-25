Marcao'dan Fenerbahçe eski yöneticisine 4 yıldızlı cevap!.

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Marcao, takımının 20 yıl sonra Kadıköy'de elde ettiği galibiyetin tarihini koluna dövme yaptırmıştı.

Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ise Marcao'ya Twitter'dan tepki gösterip şu ifadelere yer vermişti:

"20 sene sonra alınan ilk galibiyete bu kadar mı sevindiniz? Hani sizin UEFA kupanız vardı? Hani siz çok şampiyon olmuştunuz? Neyse biz çok üzüldük size 20 sene sonra yenildik diye, siz de sevinin 20 sene sonra yendik diye, 20 sene sonra bir kez daha yenersiniz inşallah! 2040'ta."

4 YILDIZLI CEVAP!

Sarı-kırmızılı oyuncudan Belgü'ye yanıt gecikmedi. Marcao, Hulusi Belgü'nün kendisine yazdığı mesaja 4 yıldız emojisiyle cevap verip, 3 yıldızı bulunan Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

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