MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMarcao'dan Fenerbahçe eski yöneticisine 4 yıldızlı cevap!.
GeriFutbol Marcao'dan Fenerbahçe eski yöneticisine 4 yıldızlı cevap!.
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 25.02.2020 - 22:10,Son Güncelleme:/

Marcao'dan Fenerbahçe eski yöneticisine 4 yıldızlı cevap!.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Marcao'dan Fenerbahçe eski yöneticisine 4 yıldızlı cevap!.
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen derbi galibiyetinin tarihini koluna dövme yaptıran Galatasaraylı Marcao, kendisine sosyal medyada tepki gösteren Fenerbahçeli eski yönetici Hulusi Belgü'ye flaş bir cevap verdi.

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Marcao, takımının 20 yıl sonra Kadıköy'de elde ettiği galibiyetin tarihini koluna dövme yaptırmıştı.

Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ise Marcao'ya Twitter'dan tepki gösterip şu ifadelere yer vermişti:

"20 sene sonra alınan ilk galibiyete bu kadar mı sevindiniz? Hani sizin UEFA kupanız vardı? Hani siz çok şampiyon olmuştunuz? Neyse biz çok üzüldük size 20 sene sonra yenildik diye, siz de sevinin 20 sene sonra yendik diye, 20 sene sonra bir kez daha yenersiniz inşallah! 2040'ta."

4 YILDIZLI CEVAP!

Sarı-kırmızılı oyuncudan Belgü'ye yanıt gecikmedi. Marcao, Hulusi Belgü'nün kendisine yazdığı mesaja 4 yıldız emojisiyle cevap verip, 3 yıldızı bulunan Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Marcaodan Fenerbahçe eski yöneticisine 4 yıldızlı cevap.

.

MevzuBahis | 25-27 Şubat 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, Şampiyonlar Ligi maçlarını değerlendirdi, iddaa kuponlarını paylaştı.
daha fazla video için

Marcaodan Fenerbahçe eski yöneticisine 4 yıldızlı cevap.


Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle