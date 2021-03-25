Marcao ve Luyindama, Aslan gibi sıfır çektiler

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray’ın evinde Ç.Rize 4-3 yenildiği maçta çok kritik hatalara imza atan ve cezalı duruma düşen Marcao ile stoperdeki partneri Luyindama’nın savunmadaki performansları tartışılırken, diğer büyük takımların gerideki ikililerinin aksine skora katkı da sağlayamadı. Gerek Marcao gerekse Luyindama bu sezon ligde hiç gol atamazken, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzon’daki stoperler bu alanda sarı-kırmızılı ikiliyi geçti. Örneğin Beşiktaş’ın iki stoperinden Vida 4, Welinton 1 gol atarken, F.Bahçe’nin geri ikilisinde Szalai 1, Serdar Aziz 2 kez ağları havalandırdı. Trabzon’da da Edgar Ie 1, Vitor Hugo 2 kez ligde gol sevinci yaşadı. Hugo

ayrıca kupada da 2 gol attı.

DURUMLARI BELLi DEĞiL

Geçtiğimiz günlerde Muslera’nın sözleşmesinin uzatılmasının ardından ücretleri artırılacağı konuşulan Luyindama ve Marcao’nun durumu sezon sonunda belli olacak. Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanan seçimli genel kurul öncesinde yönetim iki futbolcu için de herhangi bir adım atmayacak. Marcao ve Luyindama’nın ücretlerinin iyileştirilip iyileştirilmeyeceği sezon sonuna kadar gösterecekleri performansa bağlı olarak mayıs ayından sonra netleşecek. İki ismin de Haziran 2022’ye kadar sözleşmeleri bulunuyor.

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