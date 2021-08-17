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Futbol
Haber Giriş: 17.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Marcao, Kerem Aktürkoğlu'nda saldırdı! Galatasaraylılar ayağa kalktı

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Marcao, Kerem Aktürkoğlu'nda saldırdı! Galatasaraylılar ayağa kalktı

Kerem, gol kaçırınca kendisine kızgın bir şekilde söylenen Marcao’ya eliyle ‘sus’ işareti yapınca ortalık karıştı. Koşa koşa Kerem’in yanına gidip kafa atıp yumrukla vuran Brezilyalı stoper, kırmızı kartla oyundan atıldı. G.Saraylılar Marcao’ya büyük tepki gösterdi.

Spor Servisi - Giresunspor - Galatasaray maçının 60. dakikası oynanırken, sahalarda ender görülen bir tatsızlık yaşandı. Kerem Aktürkoğlu müsait pozisyonda golü atamayınca Marcao, kızgın bir şekilde söylenmeye başladı. Brezilyalı futbolcunun sözlerini duyan Kerem, kendisine eliyle ‘sus’ işareti yaptı. İşte bu andan sonra olanlar oldu...

Marcao, kimsenin beklemediği bir şekilde görev bölgesinden koşa koşa rakip yarı sahadaki Kerem’in yanına gidip önce kafa attı. Kerem, daha sonra kendisine iten Marcao karşısında savunma pozisyonu alınca, Brezilyalı futbolcu bu kez yumrukla omzuna vurdu.

Giresunspor 0 - 2 Galatasaray (Maçın golleri ve özeti)
Giresunspor 0 - 2 Galatasaray (Maçın golleri ve özeti)

Hakem olayları VAR monitöründen izledi

Olayı şaşkınlıkla izleyen diğer futbolculardan Diagne, Marcao’yu; Cicaldau da Kerem’i tutarak uzaklaştırdı. Kerem, yaşadığı şok ile kenara gelip, “Bana nasıl vurabilir” diye isyan ederken, Giresunsporlu oyuncular hakem Erkan Özdamar’a Marcao’yu işaret edip kırmızı kart göstermesini istedi.

Marcao, Kerem Aktürkoğlunda saldırdı Galatasaraylılar ayağa kalktı

Özdamar, gerginliğin yatışmasının ardından VAR monitörüne giderek yaşananları izledi ve Marcao’yu direkt kırmızı kartla oyundan attı. Hemen ardından Kerem Aktürkoğlu da, teknik direktör Fatih Terim tarafından oyundan çıkarılıp kenara alındı.

Giresunda ortalık karıştı Galatasarayda Marcao Kereme kafa atıp oyun dışı kaldı, Fatih Terim...
Giresun'da ortalık karıştı! Galatasaray'da Marcao Kerem'e kafa atıp oyun dışı kaldı, Fatih Terim...

TERİM KAVGA ÖNCESİ KEREM’İ KENARA ALMAK İSTEDİ AMA...

Giresunspor taraftarlarının alkışları arasında oyundan çıkıp kulübeye oturan Kerem Aktürkoğlu, “Ben sadece ‘sus’ işareti yaptım” diye kendini savunurken, Fatih Terim genç oyuncusuna moral verdi.

Bu arada kavga öncesi Kerem, Feghouli ve Taylan’ın yerine oyuna girmek için kenara gelen Alpaslan, Babel ve Emre Kılınç’ın hakemler tarafından kenarda bekletilmesinin ardından Marcao-Kerem olayı patlak verince Fatih Terim küplere bindi.

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğluna büyük destek
Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na büyük destek!

Terim, 4. hakem Alper Çetin’e “Neden değişiklikleri yaptırmadınız!” diye çıkıştı. Fatih Terim olayla ilgili, “Oyuncuları değiştirin dedim, değiştirirken pozisyon pas geçti. kalınca... Olacağı varmış” dedi.

Marcao, Kerem Aktürkoğlunda saldırdı Galatasaraylılar ayağa kalktı

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