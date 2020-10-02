MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMarcao Galatasaray formasıyla golle tanıştı
GeriFutbol Marcao Galatasaray formasıyla golle tanıştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 00:31 | Son Güncelleme:

Marcao Galatasaray formasıyla golle tanıştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Marcao Galatasaray formasıyla golle tanıştı
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü Rangers maçında kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoç ekibi Rangers'a 2-1 yenilen Galatasaray'ın tek golünü Brezilyalı futbolcu Marcao attı. 24 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 87. dakikasında kaydettiği golle farkı 1'e indirdi. Bu Brezilyalı defans oyuncusunun aynı zamanda sarı-kırmızılı forma ile ilk golü oldu. Başarılı defans oyuncusunun bu sezon 1 de asisti bulunuyor. Karşılaşmaya 11'de başlayan Marcao 90 dakika sahada kaldı.

24 yaşındaki futbolcu, 2019 yılının ocak ayında Chaves takımından transfer olmuştu.

Marcao Galatasaray formasıyla golle tanıştı

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle