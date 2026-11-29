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Real Madrid ile Alaves, LaLiga'nın 14. haftasında Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Toni Martinez'in 22. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamlayan Alaves, 61. dakikada Angel Perez'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

Real Madrid, 69. dakikada Kylian Mbappe ile farkı bire indirse de kalan dakikalarda beraberlik golünü bulamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

ARDA GÜLER 60 DAKİKA

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Alaves karşısında mücadeleye ilk 11'de başladı.

İspanyol basınından Marca, Mourinho'nun Arda Güler kararını eleştirdi.

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İşte José Vicente Hernáez imzalı o haber...

Çok kötü, çok ama çok kötü. Bu sonuç hiçbir tahminde yer almıyordu. Real Madrid, ne şekilde olursa olsun kazanması gereken bir maçı kaybetti. Elbette tercihen doğru bir oyunla kazanmalıydı. Çünkü PSV karşısında özellikle ikinci yarıda harika bir performans sergilemişti. Ayrıca Quique Sánchez Flores yönetimindeki iyi bir takım olan Alaves, ligin üst sıraları için mücadele eden ekiplerden biri değildi. Üstelik maç Santiago Bernabéu'da oynanıyordu. Ancak Real Madrid yine de kaybetti. La Liga şampiyonluğu bir kez daha oldukça zor bir hâl aldı. Gerçekten içler acısı.

Ancak öncelikle şu soruyu sormak gerekiyor: Mourinho, Real Madrid'in maçı kazanabilmek için iki gol atması gerekirken Arda Güler'i neden oyundan çıkardı? Örneğin neden Vinícius'u kenara almadı? Arda Güler sahadan çıktıktan hemen sonra Alaves 2-0'lık golü buldu. Bazılarının deyimiyle, yapılan hatanın bedeli ağır oldu. Real Madrid gerçekten de Alaves'i baskı altına aldı ancak yeterince yaratıcı olamadı. Çok az şeyi doğru yapan Vinicius sağ kanada geçerken Diomande de sağ tarafa kaydı. Ancak ikisi için de iyi bir gece değildi. Penaltı kazanmak için kendini yere atan ve sonunda ikinci sarı kartı görerek oyundan atılan Bellingham için de öyle. Mbappe bile gecenin yıldızı olamadı. Her ne kadar Real Madrid'i kontrolünden çıkmak üzere olan maça yeniden ortak eden golü atmış olsa da...

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Öte yandan espride de söylendiği gibi Espi, mucizeleri anında gerçekleştiriyor ancak imkânsız olanı başarmak için biraz daha fazla yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu yardımı da alamadı. Ancak ölümcül olmak için fazla şeye ihtiyacı olmadığını gösterdi. Nitekim 2-2'lik golü atmaya çok yaklaştı ancak herkes gol diye ayağa kalkmışken kafa vuruşu direkten döndü. Mourinho'nun belli isimlere gösterdiği ayrıcalığa rağmen beklentileri karşılayamayan bazı oyuncularla kıyaslandığında, Espi'nin çok daha fazla süre almayı hak ettiği açık.