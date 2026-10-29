Marca'dan Arda GÃ¼ler'e Ã¶vgÃ¼: 'Belirleyici rol oynadÄ±!'

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Real Madrid'de forma giyen milli yÄ±ldÄ±zÄ±mÄ±z Arda GÃ¼ler, Barcelona karÅŸÄ±sÄ±nda alÄ±nan El Clasico galibiyetinde oynadÄ±ÄŸÄ± rolle Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±. Ä°spanyol basÄ±nÄ±ndan Marca, milli futbolcunun galibiyet golÃ¼nÃ¼ hazÄ±rlayan pozisyondaki katkÄ±sÄ±na dikkat Ã§ekti.

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GÃ¼lerâ€™in unutulmaz 90 dakikasÄ±

Bu sezon oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§larda sÃ¼rekli oyundan alÄ±nan Arda GÃ¼ler, El Clasico'da 94 dakika sahada kalarak bu alanda sezonun en yÃ¼ksek sÃ¼resine ulaÅŸtÄ± ve 88. dakikada gelen galibiyet golÃ¼nde belirleyici rol oynadÄ±.

Real Madrid'e Barcelona karÅŸÄ±sÄ±nda galibiyeti getiren Mbappe'nin ikinci golÃ¼nÃ¼n hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda Arda GÃ¼ler'in de yer almasÄ±, Mourinho'nun El Clasico'daki kritik kararlarÄ±ndan biriydi. MaÃ§Ä±n o bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne gelindiÄŸinde, TÃ¼rk yÄ±ldÄ±zÄ±n normal ÅŸartlarda Ã§oktan yedek kulÃ¼besine geÃ§miÅŸ olmasÄ± bekleniyordu. Nitekim sezon istatistikleri de GÃ¼ler'in 80. dakikadan Ã¶nce oyundan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã§ok sayÄ±da maÃ§Ä± gÃ¶steriyordu. Ancak El Clasico'da durum farklÄ±ydÄ± ve Mourinho, 15 numaralÄ± oyuncusunun sahada kalma sÃ¼resini alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸÄ±n Ã§ok Ã¶tesine taÅŸÄ±dÄ±.

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Hatta oyuncu, resmi mÃ¼sabakalarÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan bu yana hiÃ§ ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± 80 dakika barajÄ±nÄ± aÅŸtÄ±. Bu da GÃ¼lerâ€™in, normal sÃ¼renin bitimine iki dakika kala El Clasicoâ€™nun kaderini belirleyen pozisyonda baÅŸrolÃ¼ Ã¼stlenmesine yol aÃ§tÄ±. TÃ¼rk yÄ±ldÄ±z, Camavinga'nÄ±n kendisine taÃ§ Ã§izgisi yakÄ±nlarÄ±nda gÃ¶nderdiÄŸi pasÄ± aldÄ±. FransÄ±z oyuncunun gÃ¼Ã§lÃ¼ bir koÅŸuyla ileri Ã§Ä±kmasÄ±na fÄ±rsat tanÄ±dÄ±ktan sonra topu derinlemesine, tam isabetli bir pasla Ã¶nÃ¼ne bÄ±raktÄ±. SonrasÄ± ise Real Madrid tarihine geÃ§ti.

GÃ¼ler, pozisyonun devamÄ±nÄ± Real Madrid yedek kulÃ¼besinin yanÄ±nda takip etti. Mbappe golÃ¼ attÄ±ÄŸÄ±nda Mourinho'nun yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan biriyle sarÄ±ldÄ±ktan sonra takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n gol sevincine katÄ±lmak iÃ§in koÅŸtu.

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Bu sezon ilk 11'de baÅŸladÄ±ÄŸÄ± hiÃ§bir maÃ§ta bu kadar uzun sÃ¼re sahada kalmamÄ±ÅŸtÄ±. Teknik direktÃ¶rÃ¼n bu kararÄ±, Real Madrid'e altÄ±n deÄŸerinde bir galibiyet getirdi. GÃ¼ler yine oyundan alÄ±nmaktan kurtulamadÄ± ancak Diomande ile birlikte 94. dakikada, bitiÅŸ dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ne yalnÄ±zca bir dakika kala kenara geldi.

Arda'nÄ±n mutlu 90 dakikasÄ± iÅŸte bÃ¶yle geÃ§ti. GenÃ§ yÄ±ldÄ±z, ilk dakikadan son dakikaya kadar belirleyici olabileceÄŸini ve Mourinho'nun vazgeÃ§ilmez oyuncularÄ± arasÄ±na girebileceÄŸini gÃ¶sterdi. Bunlar, maÃ§ henÃ¼z sonuÃ§lanmamÄ±ÅŸken teknik direktÃ¶rÃ¼n oyundan almayÄ± aklÄ±ndan bile geÃ§irmediÄŸi oyuncular: Valverde, Bellingham, Mbappe...

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Tekrarlanan bir deÄŸiÅŸiklik

Ã‡Ã¼nkÃ¼ GÃ¼ler, uzun zamandÄ±r Madridâ€™de ilk 11â€™in deÄŸiÅŸmez bir parÃ§asÄ± haline gelmiÅŸti; ancak kurtulamadÄ±ÄŸÄ± ÅŸey, neredeyse her zaman ilk deÄŸiÅŸtirilen oyunculardan biri olmasÄ±ydÄ±. Bu durum, Ã¶zellikle de Ã§ekiÅŸmeli maÃ§larda sahadan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± zamanlarda tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§Ä±yordu.

El Clasico maÃ§Ä±na kadar, ilk 11â€™de oynadÄ±ÄŸÄ± sekiz maÃ§ta GÃ¼ler sadece oyundan alÄ±nmakla kalmamÄ±ÅŸ, oldukÃ§a erken bir zamanda oyundan Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Espanyol ve Betis maÃ§larÄ±nda 64. dakikada, Elche maÃ§Ä±nda 68. dakikada ve Atletico ile oynanan derbide ise 54. dakikada oyundan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. 94. dakikada oyundan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± BarÃ§a maÃ§Ä± Ã¶ncesine kadar, Sevilla karÅŸÄ±sÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± 78 dakika, ilk 11â€™de baÅŸladÄ±ÄŸÄ± maÃ§lardaki en uzun sÃ¼reli performansÄ±ydÄ±.

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El Clasicoâ€™da sadece belirleyici olmakla kalmadÄ±, aynÄ± zamanda maÃ§Ä±n herhangi bir anÄ±nda ne kadar etkili olabileceÄŸini de aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶sterdi. GÃ¼lerâ€™in bu sezonki performansÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼. AslÄ±nda, Real Madridâ€™de hÃ¼cumda en bÃ¼yÃ¼k etkiye sahip ikinci oyuncu; sadece ulaÅŸÄ±lamaz Mbappeâ€™nin gerisinde kalÄ±yor.

Arda, oynadÄ±ÄŸÄ± 12 maÃ§ta (Åžampiyonlar Ligiâ€™nin ilk haftasÄ±nda Inter karÅŸÄ±sÄ±nda cezasÄ± nedeniyle forma giyememiÅŸti) dÃ¶rt gol ve Ã¼Ã§ asist kaydetti; bu istatistikleriyle Bellingham (Ã¼Ã§ gol ve Ã¼Ã§ asist), Diomande (Ã¼Ã§ gol ve bir asist) ve EspÃ­â€™nin (Ã¼Ã§ gol) Ã¶nÃ¼nde yer alÄ±yor. TÃ¼rk oyuncu, takÄ±m hiyerarÅŸisinde ilerlemeye devam ediyor ve ÅŸu anda Mourinhoâ€™nun projesinin temel taÅŸlarÄ±ndan biri haline geldi. Bunun en son kanÄ±tÄ± ise, Real Madrid iÃ§in her ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirebilecek El ClÃ¡sicoâ€™daki golÃ¼n hazÄ±rlayÄ±cÄ±sÄ± olmasÄ±ydÄ±.