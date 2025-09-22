Marca duyurdu: 'Real Madrid'in yıldızı hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yi reddetti!'

Haberin Devamı

Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe, Manchester City'den Ederson'u; Galatasaray ise Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlayarak kalelerini güçlendirmişti.

LUNIN SÜPER LİG'İN İKİ DEVİNİ REDDETMİŞ!

İspanyol spor gazetesi Marca'nın haberine göre; Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin, yaz transfer döneminde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'den transfer teklifleri aldı.

26 yaşındaki file bekçisinin önceliğinin her zaman Real Madrid'de kalmak olduğu ve bu nedenle gelen iki teklifi de reddettiği belirtildi.

BU SEZON FORMA ŞANSI BULAMADI

Courtois'nın ardında ikinci kaleci konumunda bulunan Lunin, Real Madrid'in bu sezon oynadığı 6 resmi maçta da Belçikalı file bekçisinin ardında kaldı ve hiç süre alamadı.

BEŞ YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Andriy Lunin'in Real Madrid'le Haziran 2030'a dek sözleşmesi bulunuyor.