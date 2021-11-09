Marc Marquez sezonu kapattı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rekora doymuyor Yıl sonu için flaş tahminRekora doymuyor! Yıl sonu için flaş tahmin#Kripto Para
İstanbulda hava kirliliği çok arttı Hangi ilçeler alarm veriyorİstanbul'da hava kirliliği çok arttı! Hangi ilçeler alarm veriyor?#Hava Kirliliği
Milyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık varMilyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık var#Asgari Ücret
Malatyada 2 katlı bina çöktü Açıklamalar peş peşe geliyor... Olay yerinden ilk karelerMalatya'da 2 katlı bina çöktü! Açıklamalar peş peşe geliyor... Olay yerinden ilk kareler#Malatya
Borsa İstanbul rekor tazeledi İşte en çok kazandıran sektör...Borsa İstanbul rekor tazeledi! İşte en çok kazandıran sektör...#Borsa İstanbul
Erdoğandan 3üncü santral mesajı: Nükleere karşı çıkmak ihanet değilse gaflettirErdoğan'dan 3'üncü santral mesajı: Nükleere karşı çıkmak ihanet değilse gaflettir#Cumhurbaşkanı
Akşener korucu başkanı dedi, İçişleri Bakan Yardımcısından açıklama geldi: Daha ne kadar şaşıracağızAkşener 'korucu başkanı' dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan açıklama geldi: Daha ne kadar şaşıracağız?#Muhterem İnce
Yıldırım: Recep Tayyip Erdoğan emperyal güçlerin oyunlarını bozuyorYıldırım: Recep Tayyip Erdoğan emperyal güçlerin oyunlarını bozuyor#Binali Yıldırım
Fatih Aydından kardeşi tosuncuk hakkında şok sözlerFatih Aydın'dan kardeşi 'tosuncuk' hakkında şok sözler#Çiftlik Bank
Bodrumu sevdi... Dev yat yeniden demir attı Görenler hayran kalıyorBodrum'u sevdi... Dev yat yeniden demir attı! Görenler hayran kalıyor#Bill Gates
Ortalığı karıştıracak açıklama Rusyadan savaş senaryosuna hazırlık...Ortalığı karıştıracak açıklama! Rusya'dan savaş senaryosuna hazırlık...#RUSYA
Öğrenci servisi dereye düştü, can pazarı yaşandı: Acı haberi Vali duyurduÖğrenci servisi dereye düştü, can pazarı yaşandı: Acı haberi Vali duyurdu#Öğrenci Servisi
Pazar akşamı için çarpıcı iddia Belli ki Mesut istemiyor ve Pereira gidecek...Pazar akşamı için çarpıcı iddia! "Belli ki Mesut istemiyor ve Pereira gidecek..."#Vitor Pereira
Son dakika: Şenol Güneşten Fenerbahçe açıklaması Arkadaşlar arıyor, bu aşamada...Son dakika: Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması! "Arkadaşlar arıyor, bu aşamada..."#Fenerbahçe
Çölün ortasında dev çöplük... İçinde servet yatıyorÇölün ortasında dev çöplük... İçinde servet yatıyor!#Şili
HABERLERSpor Arena Haberleri Motor Sporları Haberleri

Marc Marquez sezonu kapattı

#Motogp#Marc Marquez#Diplopi
Marc Marquez sezonu kapattı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, görme sorunu nedeniyle sezonun son yarışı Valencia Grand Prix'sine katılamayacak.

Haberin Devamı

Takımından yapılan açıklamada, iki hafta önce antrenmanda yaptığı kazanın ardından kafa sarsıntısı nedeniyle geçen hafta sonu düzenlenen Algarve Grand Prix'sine katılamayan Marquez'in, sağlık durumunda olumsuz gelişmeler yaşandığı belirtildi.

Görme sorunu bulunan 28 yaşındaki pilotun, Barcelona'da bir kez daha sağlık kontrolünden geçtiği ve daha önce de yakalandığı diplopinin (çift görme), sağ gözünde bir kez daha ortaya çıktığı ifade edildi.

İspanyol pilot, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 14 Kasım'da koşulacak sezonun 18. ve son yarışı Valencia Grand Prix'sinin yanı sıra 18-19 Kasım'da takımının Jerez'deki test sürüşlerine katılamayacak.

Moto2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele ettiği 2011 yılında diplopi geçiren Marquez, sporu bırakma noktasına gelmesine rağmen uzun bir tedavinin ardından yeniden pistlere dönmüştü.

Diplopi, gözlerdeki bir sinir veya adale sorunu nedeniyle bir gözün diğerine göre sapma göstermesine ve beynin, gözlerden aldığı imajların birbirinden farklı olmasına deniyor.

Haberin Devamı

Tüm zamanların en iyi motosiklet sürücüleri arasında gösterilen Marc Marquez, MotoGP'de 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında şampiyonluğa ulaşmıştı. 2020 MotoGP takviminin açılış yarışı İspanya GP'sinde kaza geçirerek sağ kolunu kıran İspanyol pilot, uzun bir tedavinin ardından 2021 sezonunun üçüncü etabında pistlere dönebilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Motogp#Marc Marquez#Diplopi

BAKMADAN GEÇME!

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte 3. doz koronavirüs aşısının yan etkileri

İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 3. doz koronavirüs aşısının yan etkileri

#Kovid Aşısı
Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

#Neco