Maraton İzmir için geri sayım başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu’nun iş birliğiyle düzenlenen ‘Maraton İzmir 2020’ nisan ayında gerçekleştirilecek.
Tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Maraton İzmir, dünyada eğimi en düşük maraton parkuru olma özelliği taşıyor. Kentimiz rekor denemesi yapmak isteyen maratonculara ev sahipliği yapacak” dedi.
Soyer, maraton kapsamında 11 Nisan’da çocuk koşusunun, 12 Nisan’da ise 5-10 kilometre koşularının yanı sıra 42 kilometrelik maratonun düzenleneceğini söyledi.
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