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Maradona cinayete mi kurban gitti? Arjantinli efsane futbolcunun otopsi raporu ortaya çıktı: ölümünden önce saatlerce acı çekmiş!

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#Diego Armando Maradona#Arjantin#Kalp Krizi
Maradona cinayete mi kurban gitti Arjantinli efsane futbolcunun otopsi raporu ortaya çıktı: ölümünden önce saatlerce acı çekmiş
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 12:44

Dünya futbol tarihinin en yetenekli oyuncularından biri olarak kabul edilen Diego Armando Maradona’nın otopsi raporu ortaya çıktı. Arjantinli futbol efsanesinin ölmeden önce saatlerce acı çektiği, kalbinin tamamının yağ ve kan pıhtılarıyla kaplı olduğu belirtildi.

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Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, 25 Kasım 2020'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

Maradona’nın ölümü ile ilgili şüphe uyandıran detaylar ihmal ve cinayet iddialarını güçlendirirken, gerçekler otopsi raporunda ortaya çıktı.

"KALBİ TAMAMEN YAĞ VE KAN PIHTILARIYLA KAPLIYDI!"

Arjantin Bilimsel Polis Müfettişliği Adli Tıp Direktörü Carlos Cassinelli, Maradona'nın otopsisine ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Cassinelli, 7 sağlık çalışanının cinayet ile yargılandığı davada, "Maradona'nın kalbi tamamen yağ ve kan pıhtılarıyla kaplıydı, bu da onun uzun süre acı çektiğini gösteriyor." dedi.

Maradona cinayete mi kurban gitti Arjantinli efsane futbolcunun otopsi raporu ortaya çıktı: ölümünden önce saatlerce acı çekmiş

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ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI!

Yapılan otopsi neticesinde Maradona'nın kalp krizinden değil konjestif kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödeminden öldüğü sonucuna varıldı.

Cassinelli, "Bu, günlerdir su toplayan bir hasta; bu akut değil. Bu öngörülebilir bir şeydi. Hastayı muayene eden 'herhangi bir doktor' bunu fark ederdi." ifadelerini kullandı ve ihmalkârlık vurgusu yaptı.

Maradona cinayete mi kurban gitti Arjantinli efsane futbolcunun otopsi raporu ortaya çıktı: ölümünden önce saatlerce acı çekmiş

SAVCILIK 'YETERLİ BAKIM SAĞLANMADI' DEDİ!

Savcılığa göre, Maradona'nın iyileşme sürecinde bakımını üstlenen sanıklar (bir beyin cerrahı, bir psikiyatrist, bir psikolog, doktorlar ve hemşireler) yeterli tıbbi bakımı sağlayamadılar ve bu da efsane futbolcunun ölümüne yol açtı.

Soruşturma sırasında birkaç tanık, tedavi sürecinde Maradona'nın yüzünün ve karnının aşırı şiştiğini fark ettiklerini ifade etti.

Yargılanan isimler arasında Maradona'nın son dört yılında kişisel doktorluğunu üstlenen Leopoldo Luque ve Maradona'nın ölümüne kadar kullandığı ilaçları yazan psikiyatrist Agustina Cosachov da yer alıyor.

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#Diego Armando Maradona#Arjantin#Kalp Krizi

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