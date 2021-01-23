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Futbol
Haber Giriş: 23.01.2021 - 12:43 | Son Güncelleme:

Maradona'nın ölümünün ardından eski kız arkadaşı için şok suçlama! Eski eşi açıkladı...

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Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Spor Arena Dış Haber | Diego Armando Maradona'nın 60 yaşında hayatını kaybetmesi, tüm dünyada geniş yankı uyandırmıştı. Futbol dünyasını yasa boğan ölüm haberinin ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Maradona'nın eski eşi ve efsane futbolcunun oğlu Dieguito Fernando'nun annesi olan Veronica Ojeda'nın iddiası ortalığı karıştırdı.

Veronica Ojeda, Maradona'nın son sevgilisi olan Rocio Oliva'nın Maradona öldükten sonra kredi kartlarını kullanması ile suçladı.

Maradonanın ölümünün ardından eski kız arkadaşı için şok suçlama Eski eşi açıkladı...

''KREDİ KARTI LİMİTİ DOLANA KADAR KULLANMIŞ''

Maradona ile 6.5 yıllık ilişkisi 2018 yılında sonlanan Oliva hakkında konuşan Ojeda, ''Maradona'nın ölümünün ardından Rocio'nun kredi kartının limiti dolana kadar kullandığını tespit ettik. Maradona'nın ölümünü kendi çıkarına kullanmış. Ben Maradona ile 2013'te ayrıldığımda ondan hiçbir şey talep etmemiştim. O ise her şeyi kendi lehine kullanmış.'' sözlerini kullandı.

''BU BİR YALAN, DOKUNMADIM BİLE!''

Şok suçlamaların ardından konuşan Rocio Oliva ise ''Bu bir yalan! Diego'nun ölümünün ardından kredi kartlarına dokunmadım bile.'' diye konuştu.

Maradonanın ölümünün ardından eski kız arkadaşı için şok suçlama Eski eşi açıkladı...

CENAZEYE ALINMAMIŞTI

Rocio Oliva, Diego Armando Maradona'nın eski karısı Claudia Villafane tarafından Buenos Aires’te Devlet Başkanlığı binası Casa Rosad’daki naaş ziyaretinden geri çevrilmişti. Oliva, kendisine naaş ziyareti için Maradona'nın on binlerce hayranıyla birlikte sıraya girmesinin söylendiğini belirterek ''Ben Diego’nun son sevgilisiydim. Ben Diego’nun görmeyi istediği kadındım. Kimse bunu anlayamaz. Diego'yu bir dakika bile düşünmüyorlar. O öldü ve bu canımı acıtıyor'' demişti.

Maradonanın ölümünün ardından eski kız arkadaşı için şok suçlama Eski eşi açıkladı...

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