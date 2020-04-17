Maradona ve Naim Süleymanoğlu’nun belgeselleri bu hafta sonu TRT Spor’da

TRT Spor, "Ev Hayat Dolu" kuşaklarıyla evde kalan sporseverleri bu hafta sonu da ekran başına toplamaya devam edecek. Cep Herkül’ü Naim Süleymanoğlu ile Arjantinli yıldız Diego Maradona’nın kariyer öyküsünün işlendiği iki ayrı belgesel izleyici ile buluşacak.



"Cep Herkülü"nü bir de en yakınındakilerden dinleyin: Kapukule’nin Anahtarı Belgeseli



Kapıkule’nin Anahtarı belgeseli, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesini konu ediniyor. Naim’in Bulgaristan’dan dünyanın zirvesine uzanan başarı hikayesinde yanında olan önemli isimler Cep Herkülü’nü 2018 yılı yapımı bu belgeselde anlatıyor.



"Kapıkule’nin Anahtarı" belgeseli 18 Nisan Cumartesi saat 12.00’de TRT Spor’da.



Futbolu sevdiren efsanevi golcünün kariyer hikayesi: Maradona Belgeseli



Ülkesi ve dünya için bir futbolcudan daha fazlası olan, adına kitaplar yazılan, belgeseller çekilen yaşayan efsane Diego Maradona’nın çocukluğundan kariyerine kadar yaşam öyküsü bu belgeselde ekranlara geliyor. Bir şehri ayağa kaldıran Napoli’yi, Juventus’un, Milan’ın, İnter’in arasından alıp tek başına şampiyon yapan bir kahramanın yaşam öyküsünü konu edinen 1989 yılı yapımı "Maradona" belgeseli, izleyicileri keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.



"Maradona" belgeseli 19 Nisan Pazar saat 12.00’de TRT Spor’da.