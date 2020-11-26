Maradona tüm zamanların en iyisi miydi? Pele, Platini, Hagi...

Arjantin'in efsane ismi Diego Armando Maradona, üç hafta önce geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında Tigre’deki evinde dinlenmeye çekilmişti ancak efsane isim, Çarşamba akşamı geçirdiği ‘kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya kamuoyunu yasa boğan haber sonrası spor camiasında üzüntülerini dile getiren birçok mesaj paylaşıldı. Bir kulübü değil, Arjantin ve İtalya gibi iki ülkeyi ve futbol camiasını peşinden sürükleyen ‘Tanrının Eli’ gözlerini ebediyen kapatmıştı, kendisini izleyenlerin büyülendiği, birkaç kuşağın kahramanı Diego artık dünyada değil....