Maradona Kupası, 14 Aralık'ta Riyad'da oynanacak

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Kulüplerden yapılan ortak açıklamaya göre, geçen yıl hayatını kaybeden Arjantinli futbolcuyu onurlandırmak adına "Maradona Kupası" adıyla yapılacak özel maç, 14 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki 25 bin seyirci kapasiteli Mrsool Park Stadı'nda oynanacak.



Arjantin temsilcisi Boca Juniors'ta 1981-1982 sezonu ile 1995-1997 yılları arasında forma giyen Maradona, bu süreçte Metropolitano şampiyonluğunun yanı sıra takımının Libertadores Kupası'na katılım hakkı kazanmasına yardımcı olmuştu.



İspanya'nın Barcelona takımında 1982-1984 yılları arasında görev alan Arjantinli yıldız futbolcu, bu dönemde ise İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupa ve İspanya Lig Kupası zaferleri yaşamıştı.



Diego Armando Maradona, sağlık sorunlarıyla pençeleştiği zorlu bir dönemin ardından kalp krizi sonucu 25 Kasım 2020'de 60 yaşındayken hayatını kaybetmişti.