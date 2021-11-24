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Maradona için eski sevgilisinden olay iddia! Tecavüz ve uyuşturucu...

#Diego Armando Maradona#Mavys Alvarez#Tecavüz
Maradona için eski sevgilisinden olay iddia Tecavüz ve uyuşturucu...

Dünya futbolunun en büyük efsanelerinden Diego Armando Maradona, ölümünün birinci yıldönümü yaklaşırken tecavüz iddialarıyla gündemde. Maradona ile 20 yıl önce ilişki yaşayan Kübalı Mavys Alvarez, efsane futbolcunun kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü.

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Geçtiğimiz yıl 25 Kasım'da hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından ortaya çıkan olaylar gündeme gelmeye devam ediyor.

Efsane futbolcunun 29 yıl önce sevgilisi olan Kübalı Mavys Alvarez, Maradona'nın kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü.

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Maradona'nın ölüm yıldönümüne kısa bir süre kala bir basın toplantısı düzenleyen Alvarez, efsane futbolcuyla ilişkisine kendi rızasıyla başladığını ancak zaman geçtikte Maradona'nın kendisini bazı şeylere zorladığını söyledi.

Maradona için eski sevgilisinden olay iddia Tecavüz ve uyuşturucu...

"TÜM MASUMİYETİM ÇALINDI"

Eski futbolcunun Küba'ya uyuşturucu tedavisi geldiği dönemde tanışan ve 16 yaşındayken ilişki yaşamaya başlayan Alvarez, "Ağzımı kapatıyor ve bana tecavüz ediyordu. Bunun hakkında artık daha fazla düşünüp konuşmak istemiyorum. Tüm masumiyetim benden çalındı. Bu çok zordu. O yaştaki bir kızın yaşaması gereken tüm masum şeylerden uzaklaşıyorsun" dedi.

Maradona'nın kendini birkaç kez ilişkiye zorladığını belirten 37 yaşındaki Alvarez, efsane futbolcunun kendisine zorla uyuşturucu kullandırmaya çalıştığını, bunu kendisi için yapmasını istedikten sonra kabul etmek durumunda kaldığını söyledi.

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Mavys Alvarez, en başta ilişkiye kendi rızasıyla başlamasına karşın, zaman ilerledikçe Küba hükümetinin eski devlet başkanı Fidel Castro ile dostluğu nedeniyle Maradona ile olan ilişkisini devam ettirmeye zorlandığını söyledi.

Maradona için eski sevgilisinden olay iddia Tecavüz ve uyuşturucu...

"KÜBA HÜKÜMETİ BASKI KURDU"

"Devlet işin içinde olmasaydı ailem bu ilişkiye asla müsaade etmezdi" diyen Alvarez, "Kendileri veya hiç kimse için iyi olmayan bir ilişkiyi başka bir şekilde kabul etmeye zorlandılar" ifadelerini kullandı.

Álvarez, aynı zamanda Maradona'nın kahraman olarak görüldüğü Arjantin’de ifade vermenin zor olduğunu belirterek, "Ülkesinde olmak zor. Burada her yer de karşıma çıkıyor ve bir idol olarak görülüyor. Benim bir insan olarak onunla ilgli hatırladığım her şey çirkin" dedi.

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#Diego Armando Maradona#Mavys Alvarez#Tecavüz

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