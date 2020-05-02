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Futbol
Haber Giriş: 02.05.2020 - 11:18,Son Güncelleme:

Manuel Pellegrini: Fenerbahçe muhteşem ve tarihi bir kulüp

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Manuel Pellegrini: Fenerbahçe muhteşem ve tarihi bir kulüp
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yol ayrımına gidilmesinin ardından teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı lacivertlilerin gündemine gelen isimlerden Manuel Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez'den konu hakkında açıklama geldi.

Fenerbahçe ile adı anılan Manuel Pellegrini ile ilgili açıklama, ünlü teknik adamın menajeri Jesus Martinez'den geldi.

Martinez, Haber Global'e yaptığı açıklamada, "Şu anda içinde bulunduğumuz salgın durumu Fenerbahçe'ye gitmemizi konuşmak için en iyi zaman değil. Ama şu bir gerçek ki Sayın Pellegrini, Fenerbahçe'nin muhteşem ve tarihi bir kulüp olduğunu düşünüyor." dedi

Sarı lacivertli takımla görüşme yapıp yapmadığı sorusuna da yanıt veren Martinez, "Daha fazla bir şey söyleyemem ama Fenerbahçe muhteşem bir kulüp." açıklamasını yaptı.

 

Manuel Pellegrini: Fenerbahçe muhteşem ve tarihi bir kulüp

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