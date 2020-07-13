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DHA
Haber Giriş: 13.07.2020 - 17:35,Son Güncelleme:

Manuel Neuer'in skandal görüntülerine tepki yağıyor

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Manuel Neuer'in skandal görüntülerine tepki yağıyor
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Bayern Münih ve Alman milli futbol takımı kalecisi Neuer, tatilini yaptığı Hırvatistan'da söylediği ırkçı şarkılarla Almanya gündemine oturdu. Gazeteler Alman kalecinin, milli takımdan uzaklaştırılmasını teklif etti

Bayern Münih'in 34 yaşındaki başarıları kalecisi Manuel Neuer, Twitter'dan yayılan görüntüleri sonrası futbol kariyeri ve rol modeli olarak gösterildiği Almanya'da tartışılmaya başladı. 

Tüm yayın organları Neuer'i eleştiri yağmuruna tutarken, bazı gazeteler milli takımdan uzaklaştırılmasını teklif etti. Bazı yayın organları "Neuer'in milli olması onu masum kılmaz" eleştirilerini getirdi.

IRKÇI SÖZLER İÇEREN ŞARKI SÖYLÜYOR
8 kez Almanya şampiyonluğu yaşayan Neuer'in medyaya yansıyan görüntüsünde Hırvatistan'da tatilde bulunduğu şu günlerde Bayern Münih kaleci antrenörü Toni Tapalovic ve bazı Hırvat arkadaşlarıyla birlikte aşırı sağcı grup "Thompson" dan Marko Perkovic'in Lijepa Li Si" şarkısını seslendirdiği gözleniyor. Şarkı, Bosna Hersek'i Hırvatistan'a ait toprakları gibi gösteren ırkçı söylemler içeriyor.



Manuel Neuer'in 8 Ağustos'ta başlayacak  Şampiyonlar Ligi turnuvası öncesi Hırvatistan'da tatile çıktığı bilgisine ulaşılırken Almanların yanı sıra Almanya'da yaşayan pek çok Türk vatandaşı Mesut Özil'e yapılanları hatırlatarak ırkçı söylemler içeren şarkıyı okuyan Neuer'in cezasız kalmamasını istiyor. 

Manuel Neuerin skandal görüntülerine tepki yağıyor

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