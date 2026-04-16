Manuel Neuer'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! 'Onu özel kÄ±lan ÅŸey bu'

OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 11:10

Real Madrid, UEFA Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Bayern MÃ¼nih'e 4-3 maÄŸlup olarak turnuvaya veda etti. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Bayern MÃ¼nih kalecisi Manuel Neuer, Arda GÃ¼ler'den yediÄŸi gollerle ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu.

MÃ¼cadeleye ilk 11'de baÅŸlayan milli futbolcumuz Arda GÃ¼ler, henÃ¼z 35. saniyede Bayern MÃ¼nih kalecisi Manuel Neuer'in uzaklaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± topa geliÅŸine Ã§ok gÃ¼zel vuran Arda GÃ¼ler yaklaÅŸÄ±k 40 metreden golÃ¼ buldu.

Â

Arda GÃ¼lerâ€™in 35â€™inci saniyede kaydettiÄŸi gol, Åžampiyonlar Ligi tarihinde hem Real Madridâ€™in attÄ±ÄŸÄ± hem de Bayern MÃ¼nihâ€™in yediÄŸi en erken gol oldu.

29. dakikada Real Madrid'in kazandÄ±ÄŸÄ± frikikte topun baÅŸÄ±na geÃ§en Arda GÃ¼ler, inanÄ±lmaz bir vuruÅŸla Alman kaleci Manuel Neuer'i bir kez daha avladÄ±.

Arda GÃ¼ler, Real Madrid tarihinde bir Åžampiyonlar Ligi maÃ§Ä±nda ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan 2 veya daha fazla gol atan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oyuncu oldu.

Bayern MÃ¼nih kalecisi Manuel Neuer, karÅŸÄ±laÅŸma sonrasÄ± Arda GÃ¼ler iÃ§in ÅŸu aÃ§Ä±klamalarda bulundu:

Topu Josip Stanisic'e, kanada atmak istiyordum ama kÃ¶tÃ¼ vurdum. AttÄ±ÄŸÄ±m pas Ã§ok kÃ¶tÃ¼ydÃ¼. O, (Arda GÃ¼ler) muhteÅŸem sol ayaÄŸÄ±yla topu direkt olarak aÄŸlara gÃ¶nderdi.

Serbest vuruÅŸta da gÃ¶rebileceÄŸiniz gibi, topa gerÃ§ekten iyi vuruyor. Bu onun kolaylÄ±kla yapabildiÄŸi bir ÅŸey ve onu Ã¶zel kÄ±lan ÅŸey de bu.Â 

Â 

