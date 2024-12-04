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Manuel Neuer kızardı, Bayern Münih havlu attı! Sacha Boey...

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#Futbol#Bayern Münih#Bayer Leverkusen
Manuel Neuer kızardı, Bayern Münih havlu attı Sacha Boey...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 02:23

Almanya Kupası Son 16 Turu'nda Bayer Leverkusen, Manuel Neuer'in kırmızı kart gördüğü maçta Bayern Münih'i 1-0 mağlup etti ve adını üst tura yazdırdı.

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Almanya Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Bayern Münih, Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen'i ağırladı.

Bayer Leverkusen, 69. dakikada Nathan Tella'nın attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Bayern Münih'te Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae 84 dakika oyunda kaldı. Sacha Boey ise 73. dakikada Konrad Laimer'ın yerine oyuna dahil oldu.

MANUEL NEUER İLK KEZ ATILDI

Mücadelenin 17. dakikasında Bayern Münih'te kaleci Manuel Neuer, rakibine müdahalesi sonrası kariyerinde ilk kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen, tur atlayan taraf olurken Bayern Münih ise turnuvaya havlu attı.

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#Futbol#Bayern Münih#Bayer Leverkusen

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