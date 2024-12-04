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Manuel Neuer kariyerinde bir ilk yaşadı!

Güncelleme Tarihi:

#Bayern Münih#Neuer#Almanya
Manuel Neuer kariyerinde bir ilk yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 11:50

Almanya Kupası Son 16 Turu'nda Bayer Leverkusen karşısında kırmızı kartla oyun dışında kalan Bayern Münih'in 38 yaşındaki kalecisi Manuel Neuer, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

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Bayern Münih, Almanya Kupası Son 16 Turu'nda konuk ettiği Bayer Leverkusen'e 1-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Mücadelenin 17. dakikasında Leverkusen atağında savunmadan atılan uzun pasta topla buluşan Jeremie Frimpong, kaleci Manuel Neuer ile karşı karşıya pozisyonda yerde kaldı.

Müsabakanın hakemi Bayern Münih'in 38 yaşındaki kalecisi Neuer'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Söz konusu kart, Alman file bekçisinin kariyerindeki ilk kırmızı kartı oldu.

Kariyerinde toplamda 800 müsabakada forma giyen Manuel Neuer, 38 yaşında ilk kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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#Bayern Münih#Neuer#Almanya

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