Manuel Lanzini'den Premier Lig'e corona virüs tepkisi: Aşı bulunmadan oynamak delilik

İngiltere’de corona virüsü sonrası ara verilen Premier Lig’in 12 Haziran itibariyla yeniden başlatılması için çalışmalar sürüyor.

Küçük gruplar halinden antrenmanlara başlayan futbolculardan biri olan West Ham United’ın yıldızı Manuel Lanzini de virüsün tamamen ortadan kalkana kadar liglerin yeniden başlatılmasının mümkün olmadığını söyledi.

"AŞI BULUNMADAN OYNAMAK DELİLİK"

Lanzini, "Ben de tekrar futbol oynamak istiyorum. Ancak futbolcuların sağlığını düşünmek zorundasınız. Hiçbir şey olmamış gibi bizden yeniden futbol oynamamızı bekleyemezler. Futbolcuların sağlığını korumak zorundalar. Bana sorarsanız Premier Lig’in aşı bulunmadan yeniden başlatılması delilik olur. Liglerin Avustralya’da oynatılması da çözüm değil… Başka bir ülkeye gittiğimizde corona virüsü tehdidi ortadan kalkmış olmayacak" ifadelerini kullandı.





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