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GeriFutbol Manuel Fernandes ve Aziz Behich, Kayserispor kampına katıldı!
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Haber Giriş: 08.10.2020 - 09:59 | Son Güncelleme:

Manuel Fernandes ve Aziz Behich, Kayserispor kampına katıldı!

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Manuel Fernandes ve Aziz Behich, Kayserispor kampına katıldı!
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Hes Kablo Kayserispor’un yeni transferleri Manuel Fernandes ile Aziz Behich takıma katıldı.

Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da izinler sona erdi ve idmanlar başladı.

Haftanın ilk çalışmasını gerçekleştiren sarı kırmızılı takımda son transferler Manuel Fernandes ile Aziz Behich de idmana çıktı.

Takım arkadaşlarının ilginç hoş geldin tebriklerini kabul eden iki futbolcu, sonrasında çalışmalara katıldı.

Sarı kırmızılı takımın son transferi Denis Alibec ise, Romanya Milli takımının maçlarından sonra 15 Ekim'de Kayseri’ye gelerek çalışmalara katılacak.

 

Manuel Fernandes ve Aziz Behich, Kayserispor kampına katıldı

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