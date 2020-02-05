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Futbol
Haber Giriş: 05.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Mansur Çalar yine PFDK'da

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Mansur Çalar yine PFDK'da

TFF Hukuk Müşavirliği, Amedspor-Hekimoğlu maçında rakibine saldırdığı gerekçesiyle ev sahibi ekip futbolcusu Mansur Çalar’ı PFDK’ya sevk etti.

Çalar’ın konuk takımdan Talha Yazgan’a tırnaklarıyla saldırdığı öne sürüldü. Mansur Çalar geçen sezon da Sakaryaspor maçına jiletle çıkıp rakiplerini yaraladığı gerekçesiyle 20 maç men cezası almıştı.

Mansur Çalar yine PFDKda

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