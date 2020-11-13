Mansfield Town Başkanı Carolyn Radford'a silahlı saldırı!

İngiltere'nin Mansfield Town takımın sahibi Carolyn Radford, Portekiz'de polis elbisesi giyen silahlı saldırganların saldırısına uğradığını açıkladı. Carolyn, eşi ile beraber çocuklarını okula bıraktıktan sonra silahlı soyguncuların kendisini ve kocasını darp edip soyduklarını iddia ederek sosyal medya hesabından saldırganların yakalanması için çağrıda bulundu.

"DEĞERLİ EŞYALARIMI ÇALDILAR"

Soygunda pahalı mücevherlerini kaybeden Carolyn, Instagram hesabından "Bu sabah çocuklarımı okula bıraktıktan sonra dönüş yolunda, üzerlerinde polis elbisesi bulunan motorsikletli iki kişi kocamla içinde bulunduğum aracın önünü kesti. Beni darp edip değerli eşyalarımı çaldılar. Tek tesellim çocuklarımın araçta olmamasıydı. Olay hakkında bilgisi olan kişilerden saldırganları yakalanması için polis ile irtibata geçmelerini rica ediyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

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