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Manisa’da yarı maraton heyecanı

#Manisa#Manisa Yarı Maratonu#Manisa Maraton
Manisa’da yarı maraton heyecanı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel iş birliğiyle “Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu” 15 Mayıs günü koşulacak. Maratona katılım için başvurular devam ediyor.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel’in iş birliğiyle yeni bir proje hayata geçiyor. 15 Mayıs 2022 tarihinde Manisa Atatürk Kent Park’tan start alacak Vestel Manisa Yarı Maratonu için başvurular internet üzerinden yapılıyor.

Yarı maraton, 10 ve 21 kilometrelik iki koşuya ek olarak çocuk koşusunu da kapsayan 3 etapta düzenlenecek. Ayrıca maratonda 10 kilometrelik parkurda Şirketler Koşusu da düzenlenecek.

Yarışma sonucunda genel sıralama ve yaş kategorilerini başarı ile tamamlayan ilk 3 erkek ve ilk 3 kadın sporcuya çeşitli hediyeler verilecek.

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