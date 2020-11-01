MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriManisa Futbol Kulübü tam gaz devam
GeriFutbol Manisa Futbol Kulübü tam gaz devam
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 01.11.2020 - 12:51 | Son Güncelleme:

Manisa Futbol Kulübü tam gaz devam

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manisa Futbol Kulübü tam gaz devam
Abone Olgoogle-news

MİSLİ.com 2’nci Lig Beyaz Grup’ta evinde zirve yarışındaki rakiplerinden Sancaktepe Futbol Kulübü’nü 2-0 yenen lider Manisa Futbol Kulübü yoluna emin adımlarla devam etti.

Geride kalan 8 maçın 7’sini kazanıp sadece 1 maçta beraberlik elde eden siyah-beyazlılar 22 puanla liderlik koltuğuna kuruldu. Rakip ağlara 26 gol bırakıp profesyonel liglerin en çok skor üreten ekibi olan Ege ekibi sadece 4 gol yedi.

Teknik direktör Serkan Özbalta, iyi bir takımı yendiklerini ifade etti. Özbalta, “Sancaktepe takımı bu ligde fazla gol atıp az gol yiyen bir ekip. Biz iki gün önce Ankara’da bir müsabaka oynadık. Ankara Demirspor karşılaşmasının verdiği yorgunluk vardı. Ancak oyuncularım sahaya inanılmaz bir motivasyonla çıktı. Hepsi bu maçın kahramanı, futbolcularımı kutluyorum” diye konuştu.

Manisa Futbol Kulübü gelecek hafta Amed Sportif’e konuk olacak.

Manisa Futbol Kulübü tam gaz devam

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle