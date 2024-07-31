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Manisa FK'ya Real Madrid altyapısından yetişen 10 numara!

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#Manisa FK#1. Lig#TRANSFER
Manisa FKya Real Madrid altyapısından yetişen 10 numara
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 11:27

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, transferde hareketli günler geçiriyor.

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Trendyol 1’inci Lig’de sezonun başlamasına kısa süre kala şimdiye kadar 3 transfer yapıp golcü Kwasi Wriedt, sol kanat Moryka Fofana ve sağ bek Yusuf Talum’la sözleşme imzalayan Manisa Futbol Kulübü, İspanyol ofansif orta saha Dani Ramirez’le de anlaştı.

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Geçen sezon Polonya’nın LSK Lodz takımında 32 maçta 9 gol atan 32 yaşındaki Ramirez, kariyerine Real Madrid B takımında başladı.

Tecrübeli futbolcu Valencia B, Getafe B, Internacional Madrid, Stomil Olsztyn, Lech Poznan, Zulte Waregem takımlarında da oynadı. Ramirez’in resmi imzasının duyurulması bekleniyor.

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#Manisa FK#1. Lig#TRANSFER

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