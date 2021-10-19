Manisa FK'nın yeni teknik direktörü Turgay Altay oldu

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Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktörlük görevine Turgay Altay getirildi. İmza töreninde konuşan Altay, “Manisa Futbol Kulübü gibi hedefleri olan bir takımda olduğum için mutluyum” dedi.

Kulüp binasında gerçekleşen imza törende Başkan Mevlüt Aktan yer aldı. Manisa Futbol Kulübü gibi hedefleri olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Teknik Direktör Turgay Altay, “Manisa Futbol Kulübü gibi hedefleri olan bir takımda olduğum için mutluyum. Öncelikle kulübün DNA’sına uygun bir oyun kültürü oluşturarak kendime ait agresif, tutkulu ve ofansif bir antrenör takımı yaratmak istiyorum. Bana bu projeyi hayata geçirme fırsatı veren başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah takımımızı hep birlikte yukarılara taşıyacağız” dedi.

“Turgay hocamızın takımımızda başarılı olacağına yürekten inanıyorum”

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Turgay Altay’a başarı dileklerini ileten Mevlüt Aktan ise, “Turgay Altay hocamız yeni jenerasyon teknik direktörler arasında dikkat çeken bir isim. Turgay hocamız ve ekibi bilimsel, modern futbola önem veren bir felsefeye sahip. Biz de kulübümüzün sadece bugününü değil geleceğini de inşa ediyoruz. Futbolda devamlılığın önemini çok iyi biliyoruz. Hoca tercihimizi de bu düşünce doğrultusunda yaptık. Turgay hocamızın takımımızda başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Taraftarlarımızı son haftalarda üzdüğümüzün farkındayız. En kötü gün bugünse bugün de Manisa diyeceklerine ve Turgay hocamıza sabırla destek vereceklerine inancım da tamdır. Hocamıza yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ege ekibi için Volkan Demirel iddiaları da bulunuyordu.