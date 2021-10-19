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Manisa FK'nın yeni teknik direktörü kim olacak? Turgay Altay, Mehmet Altıparmak, Volkan Demirel...

#Manisafk#Turgay Altay#Teknik Direktör
Manisa FKnın yeni teknik direktörü kim olacak Turgay Altay, Mehmet Altıparmak, Volkan Demirel...

TFF 1. Lig için önemli bir bütçe oluşturan, ligi 3 maçta 9 puanla açtıktan sonra üst üste mağlubiyet serisi yaşayan Manisa FK Serkan Özbalta ve ardından Naci Şensoy ile yollarını ayırdı. Siyah beyazlılarda yeni teknik direktör arayışları hız kazandı. Adaylardan öne çıkan isim ise Turgay Altay oldu. İşte detaylar...

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TFF 1. Lig'deki ilk sezonuna 3 maçta 9 puanla başladıktan sonra üst üste 6 mağlubiyet alarak alt sıralarda kalan Manisa Futbol Kulübü'nde yönetim, takımda büyük operasyona girişirken yeniden yapılanma kararı aldı.

Galatasaray taraftarından rica ediyorum...

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Adanaspor'a evinde 3-0 gibi farklı sonuçla yenilen siyah-beyazlılarda sabrı taşan Başkan Mevlüt Aktan, operasyonun sinyalini sosyal medyada, "Oyuncular söylemek istediklerini söylediler. Şimdi, Manisa Futbol Kulübü'nün sahibi olarak söz sırası bizdedir. Gerekenler yapılıyor ve yapılmaya devam edilecektir. Kulübün iradesini ve gücümüzü herkesin iliklerine kadar hissetmesini sağlayacağız" açıklamasıyla verirken, teknik heyet ve takıma büyük neşter vuruldu.

Siyah-beyazlılarda takımı geçen sezon 2'nci Lig'de namağlup şampiyon yapan Serkan Özbalta'nın yerine göreve getirilen teknik direktör Naci Şensoy, yalnız Adanaspor önünde sahaya çıktıktan sonra tek maçla takımla ilişiği kesildi. Sportif Direktör Serkan İşyapan'ın yanı sıra oyuncu izleme görevini yürüten Abdülkadir Kükrer ve Ufuk Dündar ile de yollar ayrıldı.

Turgay Altaya 21 takımdan teklif Kariyer hedefi ve Türk futbolu gözlemleri...

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Futbolculardan Andre Sousa, Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Sadi Karaduman ve Kemal Rüzgar'ın da süresiz kadro dışı bırakıldığı siyah-beyazlıların teknik ve idari olarak baştan aşağı yeniden yapılanacağı öğrenildi. Manisa ekibi teknik direktör arayışlarına başladı.

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TURGAY ALTAY İDDİASI

Bir dönem Aykut Kocaman'ın yardımcılığını yapan PRO lisans sahibi teknik direktör Turgay Altay ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Manisa Futbol Kulübü ile adı anılan isimler arasında Mehmet Altıparmak, Cüneyt Dumlupınar ve Volkan Demirel de yer alıyor.

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel'in çocukluktan kaleciliğe uzanan hikayesi

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#Manisafk#Turgay Altay#Teknik Direktör

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