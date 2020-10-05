MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriManisa FK’dan zirveye damga! İlk 3 maçta 13 gol...
GeriFutbol Manisa FK’dan zirveye damga! İlk 3 maçta 13 gol...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 12:25 | Son Güncelleme:

Manisa FK’dan zirveye damga! İlk 3 maçta 13 gol...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Manisa FK’dan zirveye damga! İlk 3 maçta 13 gol...
Abone Olgoogle-news

Misli.com 2’nci Lig’de son 2 sezondur şampiyonluk hedefini Play-Off’ta ıskalayan Manisa Futbol Kulübü, yeni yıla müthiş başladı.

Ligde Beyaz Grup’ta 3’te 3’le liderlik koltuğuna oturup TFF 1’inci Lig yarışında yine çok iddialı olduğunu kanıtlayan siyah-beyazlı ekip 3 haftada tam 13 gol atarken, kalesinde yalnız 2 gol gördü. Açılış maçında Çorum FK’yı deplasmanda 3-1 yenen Manisa ekibi, evindeki ilk sınavda grubun iddialı takımlarından Kocaelispor’u 6-1 gibi farklı skorla geçti. Son maçta da yine güçlü rakiplerinden Afjet Afyonspor’u dış sahada 4-0 mağlup eden Manisa FK, rakip kalelere gol olup yağdı. Manisa FK’da ilk 3 haftada Zahit 4, Erhan 3 kez ağları sarstı.

Farklı Afyon galibiyetini, "Bu galibiyet şehzadeler şehrine armağan olsun. Oyuncular bu işin aktörleri, onları da tebrik ediyorum. Alınlarından öpüyorum" diyerek değerlendiren teknik direktör Serkan Özbalta, "Ligin ilk iki maçında gol yemiştik. Gol yemeden kazandığımız bir maç oldu. Bu bence çok önemliydi. Hem fazla gol atarak hem de gol yemeyerek müsabakayı bitirdik. Oyunumuzu hızlı bir şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Çok eksiklerimiz var. Bu eksiklikleri kapatma adına oyuncularımda inanılmaz bir özveri var o beni aşırı derecede memnun ediyor. Maça inanılmaz motiveydik, coşkulu bir oyun vardı. Oyuncularımın özverisi takımı bu noktaya getirdi. Oyun olarak çok güçlü bir oyun oynamak istiyoruz" dedi.

 

Manisa FK’dan zirveye damga İlk 3 maçta 13 gol...

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle