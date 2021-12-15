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Manisa FK’da yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

#Spor Toto 1. Lig#Manisa FK#Turgay Altay
Manisa FK’da yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

Spor Toto 1’inci Lig’de alt sıralarda kurtulmayı hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, evinde Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

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Ligde sezon başında üst üste 7 maç kaybedip düşme hattına gerileyen, son olarak Yılport Samsunspor deplasmanında 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar, ardından Altınordu ile Kocaelispor’u mağlup edip Balıkesirspor, Bursaspor ve Ankara Keçiörengücü ile eşitliği bozamadı.

Manisa Futbol Kulübü, 5 maçtır yenilmemesine rağmen ateş hattıyla arasındaki puan farkını açamadı.

Şu an düşme potasıyla arasında 1 puan fark bulunan siyah-beyazlılarda teknik direktör Turgay Altay, hücum bölgesinde etkinliklerinin düşük kaldığını söyledi.

Keçiörengücü maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini ancak sahadan 1 puanla ayrıldıklarını dile getiren Altay, "Gol yeme sorunu yaşamakla birlikte 3’üncü bölgede de sıkıntılarımız oluyor. Keçiörengücü iyi bir takım ve net bir futbol oynuyor. Oyunun farklı bölümlerinde rakibimiz bizi zorladı. Çalışmanın ve mücadele etmenin bize başarıyı getireceğini düşünüyorum" dedi.

Manisa FK hafta sonu mesaisinde deplasmanda Tuzlaspor’la karşı karşıya gelecek.

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#Spor Toto 1. Lig#Manisa FK#Turgay Altay

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