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Manisa FK'da Taner Taşkın dönemi!

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#Trendyol 1. Lig#Manisa FK#Taner Taşkın
Manisa FKda Taner Taşkın dönemi
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 18:14

Trendyol 1. Lig takımlarından Manisa FK, Hakan Şapçı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Taner Taşkın'ı getirdi.

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1’İNCİ Lig ekiplerinden Manisa FK'da Hakan Şapçı ile yollarını ayıran yönetim, teknik direktörlük görevine Taner Taşkın'ı getirdi.

Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine başkan Ersin Öztaş katıldı.

Manisalı teknik adam siyah-beyazlı kulübü ait olduğu noktaya taşıyacaklarını belirterek, "Biz Manisalıyız ve iyi günde de kötü günde de sorumluluk almak görevimiz. Çok çalışıp en kısa sürede takımımızı içinde bulunduğu durumdan daha üst sıralara çıkarmak istiyoruz. Hem taraftarlarımızdan hem de Manisalılardan destek ve dua bekliyoruz" dedi. Tecrübeli teknik adam aynı kulüpte 2019'da 2'nci Lig'de, 2011-12'de ise Bölgesel Amatör Lig'de görev yapmıştı.

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#Trendyol 1. Lig#Manisa FK#Taner Taşkın

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